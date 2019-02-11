Савченко та Рубана судитимуть у Чернігові

“Суд постановив у задоволенні клопотання захисників Жижиєва, Глоби, Рибіна відмовити. Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Банника задовольнити”, — сказав суддя.

Так, прокурор просив розглядати справу в Чернігові, сторона захисту вимагала провести розгляд в Печерському районному суді Києва.

Нагадаємо, Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Що ж стосується Савченко, то Верховна Рада 22 березня позбавила її депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.

У серпні 2018 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народного депутата України Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Генеральний прокурор Юрій Луценко наголосив, що слідство зібрало достатньо доказів щодо підготовки підозрюваними теракту.