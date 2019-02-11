Савченко и Рубана будут судить в Чернигове
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Верховный Суд в понедельник удовлетворил ходатайство прокуратуры и передал дело Савченко-Рубана в Черниговский районный суд Черниговской области, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил в удовлетворении ходатайства защитников Жижиева, Глобы, Рыбина отказать. Ходатайство прокурора отдела Главной военной прокуратуры Банника удовлетворить", - сказал судья.
Так, прокурор просил рассматривать дело в Чернигове, сторона защиты требовала провести рассмотрение в Печерском районном суде Киева.
Напомним, Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.
Относительно Савченко, Верховная Рада 22 марта лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.
В августе 2018 Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что следствие собрало достаточно доказательств подготовки подозреваемыми теракта.