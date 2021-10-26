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Дело о подкупе главы Госгеокадастра передали в суд

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Юрия Климко и его посредника за попытку подкупа экс-председателя Госгеокадастра Романа Лещенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Дело о подкупе главы Госгеокадастра передали в суд

Цитата

“Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по делу в отношении бывшего руководителя ГУД в Хмельницкой области и одного из посредников, которые в декабре 2020 года были разоблачены на предложения и предоставлении неправомерной выгоды Председателю Госгеокадастра”, — говорится в сообщении.

В САП отмечают, что на сегодняшний день досудебное расследование закончено, обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Детали

Как уже сообщалось, бывшее должностное лицо ГУГ в Хмельницкой области вместе с посредником решило внедрить на территории указанной области за неправомерную выгоду схему предоставления в собственность или пользования на подставных лиц земельных участков.

“При этом Главе Госэкодастра они сначала предложили, а затем и предоставили неправомерную выгоду в размере около 1,5 млн гривен (51 900 долларов США) за фактически совершение им в пределах своих полномочий действий или бездействия для поддержания существования противоправной схемы”, — отмечается в сообщении.

В САП напоминают, что 9 декабря 2020 года указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины, а 2 июня 2021 г. стороне защиты открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

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