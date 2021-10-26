Справу про підкуп голови Держгеокадастру передали до суду

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“Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт у справі щодо колишнього керівника ГУД у Хмельницькій області та одного з посередників, яких у грудні 2020 року було викрито на пропозиції та наданні неправомірної вигоди Голові Держгеокадастру”, — йдеться в повідомленні.

В САП зазначають, що на сьогодні досудове розслідування закінчено, обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

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Як вже повідомлялося, колишній посадовець ГУД у Хмельницькій області разом з посередником вирішили впровадити на території вказаної області за неправомірну вигоду схему щодо надання у власність чи користування на підставних осіб земельних ділянок.

“При цьому Голові Держеокадастру вони спочатку запропонували, а потім і надали неправомірну вигоду у розмірі близько 1,5 млн гривень (51 900 доларів США) за фактично вчинення ним у межах своїх повноважень дій або бездіяльності для підтримання існування протиправної схеми”, — зазначається в повідомленні.

В САП нагадують, що 9 грудня 2020 року вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, а 2 червня 2021 року стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.