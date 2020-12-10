Двом особам повідомлено про підозру у спробі підкупу голови Держгеокадастру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В.о. начальника головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області Юрію Климку та його посереднику, викритим напередодні на наданні неправомірної вигоди голові Держгеокадастру, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу САП.
"9 грудня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру одному з керівників територіального управління Держгеокадастру та його посереднику, викритим напередодні на наданні неправомірної вигоди Голові Держгеокадастру. Оскільки керівник територіального управління Держгеокадастру є депутатом місцевої ради, підозру йому підписала Генеральний прокурор України", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що дії і керівника теруправління, і його посередника кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.
"На сьогодні слідство у справі триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину", - зазначається в повідомленні.
Зазначимо, як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про в.о. начальника головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області Юрія Климка.
Нагадаємо, керівника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та його посередника викрито при наданні неправомірної вигоди голові Держгеокадастру.