Голові Держгеокадастру хотів дати хабар один з регіональних керівників служби - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Керівника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та його посередника викрито при наданні неправомірної вигоди голові Держгеокадастру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“9 грудня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП під оперативним супроводом працівників ГУ БКОЗ СБУ детективами НАБУ під час надання другої частини неправомірної вигоди за нескасування рішень про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, їх затвердження і передання земельних ділянок у власність громадян голові Держгеокадастру викрито одного з керівників територіального управління Держгеокадастру та його посередника”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що керівник ГУ Держгеокадастру в одній з областей та його посередник розробили і впровадили протиправну схему щодо видачі за неправомірну вигоду наказів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, їх затвердження і передання земельних ділянок у власність громадян, які потім мали їх надати у користування зацікавленим представникам фермерських господарств.
“За безперешкодну реалізацію такої схеми та нескасування рішень підлеглого вказаними особами голові Держгеокадастру було спочатку запропоновано, а потім передано двома частинами неправомірну вигоду на загальну суму 51 тис. 900 доларів США”, — зазначається в повідомленні.
Наголошується, що наразі двох осіб детективами НАБУ затримано в порядку ст. 208 КПК України, причетність інших осіб до вчинення злочину додатково встановлюється.
Нагадаємо, викрито колишнього посадовця АТ “Миколаївобленерго” на пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України хабара за призначення на посаду голови правління акціонерного товариства.