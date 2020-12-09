Главе Госгеокадастра хотел дать взятку один из региональных руководителей службы - САП

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Руководителя одного из территориальных управлений Госгеокадастра и его посредника разоблачили при предоставлении неправомерной выгоды главе Госгеокадастра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"9 декабря 2020 года под процессуальным руководством прокуроров САП под оперативным сопровождением работников ГУ БКОП СБУ детективами НАБУ при предоставлении второй части неправомерной выгоды за неотмену решений о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, их утверждении и передаче земельных участков в собственность граждан главе Госгеокадастра разоблачены один из руководителей территориального управления Госгеокадастра и его посредник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что руководитель ГУ Госгеокадастра в одной из областей и его посредник разработали и внедрили противоправную схему по выдаче за неправомерную выгоду приказов о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, их утверждении и передаче земельных участков в собственность граждан, которые затем должны были их предоставить в пользование заинтересованным представителям фермерских хозяйств.

"За беспрепятственную реализацию такой схемы и неотмену решений подчиненного указанными лицами главе Госгеокадастра было сначала предложено, а затем передано двумя частями неправомерную выгоду на общую сумму 51 тыс. 900 долларов США", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что сейчас двух человек детективами НАБУ задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, причастность других лиц к совершению преступления дополнительно устанавливается.

Напомним, разоблачен бывший чиновник АО "Николаевоблэнерго" на предложении и предоставлении председателю Фонда государственного имущества Украины взятки за назначение на должность председателя правления акционерного общества.

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