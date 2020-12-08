Чергова спроба підкупу голови ФДМУ: експосадовець “Миколаївобленерго” пропонував 100 тис. дол за посаду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Викрито колишнього посадовця АТ “Миколаївобленерго” на пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України хабара за призначення на посаду голови правління акціонерного товариства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

“... викрито колишнього посадовця АТ „Миколаївобленерго“ (70% акцій належать державі) на пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України неправомірної вигоди. Так, в рамках досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець „Миколаївобленерго“ запропонував голові ФДМУ 100 тис. дол. за призначення на посаду голови правління акціонерного товариства. При чому 50 тис. доларів експосадовець обіцяв „сплатити“ одразу, іншу частину коштів — вже після призначення на посаду”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, вказана особа обіцяла щомісячно надавати голові Фонду держмайна 200 тис. дол. неправомірної вигоди як частину “тіньового” прибутку, отриманого завдяки своїй посаді.

Повідомляється, що чоловіка було викрито на “гарячому” під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис. дол.

“Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох підозрюваних у наданні хабара у 5 млн доларів голові Фонду державного майна України.

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