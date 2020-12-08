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Очередная попытка подкупа председателя ФГИУ: экс-чиновник "Николаевоблэнерго" предлагал 100 тыс. долл за пост

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Разоблачен бывший чиновник АО "Николаевоблэнерго" на предложении и предоставлении председателю Фонда государственного имущества Украины взятки за назначение на должность председателя правления акционерного общества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"... разоблачен бывший чиновник АО "Николаевоблэнерго" (70% акций принадлежит государству) на предложении и предоставлении председателю Фонда государственного имущества Украины неправомерной выгоды. Так, в рамках досудебного расследования установлено, что бывший чиновник "Николаевоблэнерго" предложил председателю ФГИУ 100 тыс. долл. за назначение на должность председателя правления акционерного общества. Причем 50 тыс. долларов экс-чиновник обещал "заплатить" сразу, остальную часть средств - уже после назначения на должность", - говорится в сообщении.

Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять председателю Фонда госимущества 200 тыс. долл. неправомерной выгоды как часть "теневой" прибыли, полученной благодаря своей должности.

Сообщается, что мужчина был разоблачен на "горячем" во время оказания первой части неправомерной выгоды в 50 тыс. долл.

"Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Высший антикоррупционного суд направлено обвинительное заключение в отношении двух подозреваемых в даче взятки в 5 млн долларов председателю Фонда государственного имущества Украины.

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