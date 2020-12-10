Двум лицам сообщено о подозрении в попытке подкупа главы Госгеокадастра
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. И.о. начальника главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Юрию Климко и его посреднику, уличенным накануне на предоставлении неправомерной выгоды главе Госгеокадастра, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"9 декабря 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении одному из руководителей территориального управления Госгеокадастра и его посреднику, уличенным накануне на предоставлении неправомерной выгоды главе Госгеокадастра. Поскольку руководитель территориального управления Госгеокадастра является депутатом местного совета, подозрение ему подписала Генеральный прокурор Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что действия и руководителя теруправления, и его посредника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
"На сегодняшний день следствие по делу продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления", - отмечается в сообщении.
Отметим, как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об и.о. начальника главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Юрии Климко.
Напомним, руководитель одного из территориальных управлений Госгеокадастра и его посредник разоблачены при предоставлении неправомерной выгоды главе Госгеокадастра.