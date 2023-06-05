Дело о госизмене экс-руководителя харьковского Института подготовки юридических кадров передали в суд

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"Это еще один сигнал всем, кто стал на путь предательства – ни один пособник рф не избежит наказания. Сегодня СБУ системно очищает различные сферы государства от российских агентов, уделяя особое внимание борьбе с пророссийскими элементами в собственных рядах. Мы уже сделали много, но эта работа будет продолжаться, пока мы не вычистим последнего крота", - подчеркнул председатель СБУ Василий Малюк.

Детали

По данным следствия, с началом полномасштабного вторжения экс-руководитель начал действовать в интересах государства-агрессора, а именно фактически готовил вверенное ему учебное заведение к "сдаче" российским оккупационным группировкам. В частности, сообщает СБУ, чиновник не осуществил своевременную передислокацию личного состава и имущества Института в определенный пункт.

Кроме этого, он совместно с привлеченным сотрудником Института пытался склонить курсантов к сотрудничеству с российскими оккупантами, которые в то время наступали на город, отмечают правоохранители.

Во время многоэтапной спецоперации работники СБУ разоблачили и задержали главу учебного заведения. Сотрудники Главного управления внутренней безопасности и следователи Службы безопасности собрали доказательную базу, сейчас обвинительный акт направлен в суд. Сообщается, что в результате обысков у экс-руководителя Института обнаружили доказательства подрывной деятельности в пользу рф, а также взрывчатку, патроны и РГД.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним

Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины, в результате которой задержаны трое участников агентурной сети фсб.