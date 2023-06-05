Справу про держзраду екскерівника харківського Інституту підготовки юридичних кадрів передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що передала до суду справу щодо державної зради колишнього тимчасово виконуючого обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ у Харкові. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, передає УНН.
Цитата
"Це ще один сигнал усім, хто став на шлях зради – жоден пособник рф не уникне покарання. Сьогодні СБУ системно очищує різні сфери держави від російських агентів, приділяючи особливу увагу боротьбі з проросійськими елементами у власних лавах. Ми вже зробили багато, але ця робота триватиме, допоки ми не вичистимо останнього крота", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.
Деталі
За даними слідства, з початком повномасштабного вторгнення екскерівник почав діяти в інтересах держави-агресора, а саме фактично готував ввірений йому навчальний заклад до "здачі" російським окупаційним угрупованням. Зокрема, повідомляє СБУ, посадовець не здійснив своєчасну передислокацію особового складу та майна Інституту до визначеного пункту.
Крім цього, він спільно з залученим співробітником Інституту намагався схилити курсантів до співпраці з російськими окупантами, які на той час наступали на місто, зазначають правоохоронці.
Під час багатоетапної спецоперації працівники СБУ викрили та затримали очільника закладу. Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу, наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Повідомляється, що у результаті обшуків у екскерівника Інституту виявили докази підривної діяльності на користь рф, а також вибухівку, набої та РГД.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо
Служба безпеки провела масштабну спецоперацію у декількох областях України, у результаті якої затримано трьох учасників агентурної мережі фсб.