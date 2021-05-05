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Дело на мужа Светланы Тихановской передали в Верховный суд Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Генеральная прокуратура Беларуси направила в Верховный суд уголовное дело блогера Сергея Тихановского и его сообщников, обвиняемых якобы “в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов” в стране, пишет УНН.

Детали

“Согласно материалам дела, Тихановский С. Л., Статкевич Н. В., а также привлеченные ими Саков А. Н., Попов Д. Ю., Лосик И. А., Цыганович В. В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году”, — говорится в среду в сообщении на сайте Генпрокуратуры Беларуси.

По данным следствия, для достижения своих целей обвиняемые якобы использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов. “Тихановский и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты Республики Беларусь, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики”, — заявили в прокуратуре. Утверждается, что во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на якобы “обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности”.

В Генпрокуратуре сообщили, что Тихановский 27 мая 2020 года в Могилеве якобы в целях воспрепятствования работе Центризбиркома во время видеотрансляции при участии Сакова и Попова высказал “как призыв к действию угрозы в адрес председателя комиссии Ермошиной Л. М. о проведении незаконных групповых массовых мероприятий у ее дома, нарушении неприкосновенности и вторжении в ее жилище, ином ограничении ее законных прав”.

В сообщении ведомства также говорится, что в ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский использовал для работы и проживания, обнаружены и изъяты 900,3 тысяч долларов, пневматический пистолет и пневматический автомат. “Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях”, — заявили в прокуратуре.

В Генпрокуратуре заявили, что “в результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 млн белорусских рублей (около 1,16 млн долларов)”. Также сообщается, что на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 млн белорусских рублей (около 775 тысяч долларов). После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу, что обвинение фигурантам дела предъявлено якобы “обоснованно и подтверждено собранными доказательствами”, а избранная обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу применена “обоснованно, оснований для ее изменения или отмены не имеется”. Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного их действиями.

В соответствии с уголовным законодательством Беларуси, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Дополнение

В марте Следственный комитет (СК) Беларуси завершил расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, а также лидеру объединения “Народная грамада” Николаю Статкевичу предъявлено окончательное обвинение.

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