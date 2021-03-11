СК Білорусі оголосив остаточне звинувачення чоловікові Світлани Тіхановської
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Слідчий комітет (СК) Білорусі завершив розслідування кримінальної справи, в рамках якого білоруському блогеру Сергію Тіхановському, а також лідеру об’єднання “Народна грамада” Миколі Статкєвічу пред’явлено остаточне обвинувачення. Про це повідомляє в четвер пресслужба СК Білорусі, пише УНН.
Деталі
“Головним слідчим управлінням Слідчого комітету завершено розслідування кримінальної справи стосовно блогера Сергія Тіхановського, лідера незареєстрованого об’єднання „Народна грамада“ Миколи Статкєвіча і наближених до них осіб”, — сказано в повідомленні.
За версією слідства, обвинувачені нібито активно займалися підготовкою і організацією масових заворушень після виборів.
“При цьому, Тіхановський з використанням Youtube-каналу „Країна для життя“ і однойменного телеграм-каналу відкрито закликав до насильства стосовно представників влади і правоохоронних органів, а також своїми висловлюваннями розпалював соціальну ворожнечу і ворожнечу в суспільстві за ознаками соціального статусу”, — йдеться в повідомленні СК.
Доповнення
Раніше Слідчий комітет (СК) Білорусі передав до Генеральної прокуратури документи на екстрадицію колишнього кандидата в президенти Світлани Тіхановської, яка знаходиться за межами країни.
Пізніше Генеральна прокуратура Білорусі направила в Литву прохання про видачу Світлани Тіхановської для притягнення її до кримінальної відповідальності.