СК Беларуси объявил окончательное обвинение мужу Светланы Тихановской
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Следственный комитет (СК) Беларуси завершил расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, а также лидеру объединения “Народная грамада” Николаю Статкевичу предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщает в четверг пресс-служба СК Беларуси, пишет УНН.
Детали
“Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения „Народная грамада“ Николая Статкевича и приближенных к ним лиц”, — сказано в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые якобы активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков после выборов.
“При этом, Тихановский с использованием Youtube-канала „Страна для жизни“ и одноименного телеграм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности”, — говорится в сообщении СК.
Дополнение
Ранее Следственный комитет (СК) Беларуси передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, находящейся за пределами страны.
Позже Генеральная прокуратура Беларуси направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности.