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СК Беларуси объявил окончательное обвинение мужу Светланы Тихановской

СК Беларуси объявил окончательное обвинение мужу Светланы Тихановской

Киев  •  УНН

 • 14939 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Следственный комитет (СК) Беларуси завершил расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, а также лидеру объединения “Народная грамада” Николаю Статкевичу предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщает в четверг пресс-служба СК Беларуси, пишет УНН.

Детали

“Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения „Народная грамада“ Николая Статкевича и приближенных к ним лиц”, — сказано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые якобы активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков после выборов.

“При этом, Тихановский с использованием Youtube-канала „Страна для жизни“ и одноименного телеграм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности”, — говорится в сообщении СК.

Дополнение

Ранее Следственный комитет (СК) Беларуси передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, находящейся за пределами страны.

Позже Генеральная прокуратура Беларуси направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности.

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