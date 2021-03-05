Генпрокуратура Білорусі направила запит у Литву щодо екстрадиції Тіхановської

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“Генеральна прокуратура Республіки Білорусь також направила на адресу Генеральної прокуратури Литовської Республіки прохання про видачу Світлани Тіхановської для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти порядку управління, громадської безпеки та держави”, — йдеться в повідомленні.

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“Підстава для двостороннього співробітництва в кримінально-правовій сфері — Договір між Республікою Білорусь та Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 20 жовтня 1992 року”, — додали там.

У прокуратурі також зазначили, що: “Генеральна прокуратура направила в Гомельський обласний суд для визначення підсудності кримінальну справу стосовно чотирьох довірених осіб Світлани Тіхановської. Згідно з матеріалами справи обвинувачені, діючи за попередньою змовою зі Світланою Тіхановською, 5 серпня минулого року провели зустріч, на якій обговорювали план щодо організації масових заворушень в Гомелі, а також захоплення будівель адміністрацій і виконкомів, призначенням замість глав і голів своїх осіб... Після вивчення матеріалів справи в Генпрокуратурі прийшли до висновку про обґрунтованість обвинувачення, достатності зібраних доказів, повному і об’єктивному дослідженні обставин злочинів. Погодилися з кваліфікацією вчиненого за ст.369, ч.1 ст.13 і ч.2 ст.293, ч.1 ст.13 і ч.1 ст.292 Кримінального кодексу Республіки Білорусь”.

Раніше

2 березня Слідчий комітет (СК) Білорусі передав до Генеральної прокуратури документи на екстрадицію колишнього кандидата в президенти Світлани Тіхановської, яка знаходиться за межами країни.