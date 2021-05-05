Справу на чоловіка Світлани Тіхановської передали у Верховний суд Білорусі

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Генеральна прокуратура Білорусі направила до Верховного суду кримінальну справу блогера Сергія Тіхановського і його спільників, обвинувачених нібито “в плануванні масових заворушень в період підготовки і проведення президентських виборів” в країні, пише УНН.

Деталі

“Згідно з матеріалами справи, Тіхановський С. Л., Статкєвіч М. В., а також залучені ними Саків А. Н., Попов Д. Ю., Лосік І. А., Цигановіч В. В. та інші громадяни з червня 2019 року планували організацію масових заворушень на території країни в період підготовки і проведення виборів президента Республіки Білорусь в 2020 році”, — йдеться в середу в повідомленні на сайті Генпрокуратури Білорусі.

За даними слідства, для досягнення своїх цілей обвинувачені нібито використовували сучасні політтехнології, щоб створити у населення недовіру і негативне ставлення до представників державних органів. “Тіхановський і інші особи з його оточення під різними приводами, в тому числі для збору підписів за висунення кандидата в президенти Республіки Білорусь, проводили незаконні масові заходи в Мінську, Бресті, Гродно, Могильові, Солігорську, Міорах і інших містах республіки”, — заявили в прокуратурі. Стверджується, що під час таких заходів вони поширювали інформацію, спрямовану на нібито “загострення політичної і соціальної напруженості в країні, збудження іншої соціальної ворожнечі за ознакою іншої соціальної приналежності”.

У Генпрокуратурі повідомили, що Тіхановський 27 травня 2020 року в Могильові нібито з метою перешкоджання роботі Центрвиборчкому під час відеотрансляції за участю Сакова і Попова висловив “як заклик до дії погрози на адресу голови комісії Єрмошиної Л. М. про проведення незаконних групових масових заходів біля її будинку, порушення недоторканності і вторгненні в її оселю, інше обмеження її законних прав”.

У повідомленні відомства також йдеться, що в ході обшуку в садовому будиночку в Гомельському районі, який Тіхановський використовував для роботи і проживання, виявлено та вилучено 900,3 тисяч доларів, пневматичний пістолет і пневматичний автомат. “Характер упаковки значної частини грошей, серійність номерів банкнот в пачках вказували на їх одномоментне отримання в банківських або інших фінансових організаціях”, — заявили в прокуратурі.

У Генпрокуратурі заявили, що “в результаті протиправних дій Тіхановського і його спільників державі завдано збитків на суму понад 3 млн білоруських рублів (близько 1,16 млн доларів)”. Також повідомляється, що на майно обвинувачених накладено арешт на суму понад 2 млн білоруських рублів (близько 775 тисяч доларів). Після вивчення кримінальної справи в Генпрокуратурі прийшли до висновку, що звинувачення фігурантам справи пред’явлено нібито “обґрунтовано і підтверджено зібраними доказами”, а обраний обвинуваченим запобіжний захід у вигляді взяття під варту застосовано “обґрунтовано, підстав для його зміни або скасування немає”. Генеральна прокуратура в рамках кримінальної справи пред’явила до обвинувачених позов про відшкодування шкоди, заподіяної їх діями.

Відповідно до кримінального законодавства Білорусі, обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі.

Доповнення

У березні Слідчий комітет (СК) Білорусі завершив розслідування кримінальної справи, в рамках якого білоруському блогеру Сергію Тіхановському, а також лідеру об’єднання “Народна грамада” Миколі Статкєвічу пред’явлено остаточне обвинувачення.

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