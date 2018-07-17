Дело Лавриновича уже полтора месяца не передают в суд - Горбатюк

"Странная ситуация. Определил апелляционный суд подсудность за Подольским судом. И уже более полутора месяцев они никак направят дело в Подольский суд. Непонятно, в чем задержка", - сказал Горбатюк.



По словам руководителя Управления спецрасследований, прокуратура направила запрос в Апелляционный суд Киева относительно задержки с передачей дела в Подольский райсуд, но "пока ситуация не изменилась".



Напомним, 17 апреля защите экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича вручили обвинительный акт по делу возвращения к Конституции 1996 года.



18 апреля этого года направили в Печерский районный суд столицы обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, который обвиняется в совершении по предварительному сговору действий, направленных на захват бывшим Президентом Украины государственной власти (ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины).



Однако в суде нельзя было сформировать коллегию судей, поскольку большинство судей принимали участие в досудебном расследовании относительно Лариновича.



В мае 2018 года Апелляционный суд Киева решил, что уголовное производство в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича рассматривать Подольский районный суд столицы.