Справу Лавриновича вже півтора місяця не передають до суду – Горбатюк

"Дивна ситуація. Визначив апеляційний суд підсудність за Подільським судом. І вже більше півтора місяця вони ніяк не направлять справу до Подільського суду. Не зрозуміло, у чому затримка", - сказав Горбатюк.



За словами керівника Управління спецрозслідувань, прокуратура направила запит до Апеляційного суду Києва стосовно затримки з переданням справи до Подільського райсуду, але "поки що ситуація не змінилася".



Нагадаємо, 17 квітня захисту екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича вручили обвинувальний акт у справі повернення до Конституції 1996 року.



18 квітня цього року скерували до Печерського районного суду столиці обвинувальний акт щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича, який обвинувачується у вчиненні за попередньою змовою дій, направлених на захоплення колишнім Президентом України державної влади (ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України).



Однак у суді не можна було сформувати колегію суддів, оскільки більшість суддів брали участь у досудовому розслідуванні щодо Лариновича.



У травні 2018 року Апеляційний суд Києва вирішив, що кримінальне провадження щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича розглядатиме Подільський районний суд столиці.