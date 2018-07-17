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Справу Лавриновича вже півтора місяця не передають до суду – Горбатюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Апеляційний суд Києва визначив територіальну підсудність у розгляді кримінального провадження щодо екс-міністра Олександра Лавриновича за Подільським районним судом столиці, але вже півтора місяця не передає справу до цього суду. Про це повідомив сьогодні на брифінгу журналістам керівник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає УНН.

"Дивна ситуація. Визначив апеляційний суд підсудність за Подільським судом. І вже більше півтора місяця вони ніяк не направлять справу до Подільського суду. Не зрозуміло, у чому затримка", - сказав Горбатюк.

За словами керівника Управління спецрозслідувань, прокуратура направила запит до Апеляційного суду Києва стосовно затримки з переданням справи до Подільського райсуду, але "поки що ситуація не змінилася".

Нагадаємо, 17 квітня захисту екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича вручили обвинувальний акт у справі повернення до Конституції 1996 року.

18 квітня цього року скерували до Печерського районного суду столиці обвинувальний акт щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича, який обвинувачується у вчиненні за попередньою змовою дій, направлених на захоплення колишнім Президентом України державної влади (ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України).

Однак у суді не можна було сформувати колегію суддів, оскільки більшість суддів брали участь у досудовому розслідуванні щодо Лариновича.

У травні 2018 року Апеляційний суд Києва вирішив, що кримінальне провадження щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича розглядатиме Подільський районний суд столиці.

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