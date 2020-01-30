Дело иностранца, который отправлял украинок в сексуальное рабство в Швейцарию, передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении иностранца, который отправлял украинок в Швейцарию для сексуальной эксплуатации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
"Полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении иностранца, который отправлял украинок в Швейцарию для сексуальной эксплуатации", - говорится в сообщении.
Так, закончено досудебное расследование в отношении гражданина Турции, который является организатором международного канала торговли людьми. Сейчас фигурант находится под стражей в следственном изоляторе Мариуполя. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в ноябре 2019 года во время профилактических мероприятий "Мигрант" полицейские задержали в Мариуполе злоумышленника, который отправлял женщин для оказания интимных услуг за границу, в Швейцарию. Гражданин Турции вербовал девушек с помощью мессенджеров.
Напомним, несовершеннолетнюю пытались вывезти из Запорожья в Турцию для оказания секс-услуг.