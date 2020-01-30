Справу іноземця, який відправляв українок в сексуальне рабство до Швейцарії, передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. До суду спрямовано обвинувальний акт відносно іноземця, який відправляв українок до Швейцарії для сексуальної експлуатації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.
“Поліцейські спрямували до суду обвинувальний акт відносно іноземця, який відправляв українок до Швейцарії для сексуальної експлуатації”, — йдеться в повідомленні.
Так, закінчено досудове розслідування відносно громадянина Туреччини, який є організатором міжнародного каналу торгівлі людьми. Наразі фігурант перебуває під вартою в слідчому ізоляторі Маріуполя. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у листопаді 2019 року під час профілактичних заходів “Мігрант” поліцейські затримали в Маріуполі зловмисника, який відправляв жінок для надання інтимних послуг закордон, до Швейцарії. Громадянин Туреччини вербував дівчат за допомогою месенджерів.
Нагадаємо, неповнолітню намагалися вивезти із Запоріжжя до Туреччини для надання секс-послуг.