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Справу іноземця, який відправляв українок в сексуальне рабство до Швейцарії, передали до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. До суду спрямовано обвинувальний акт відносно іноземця, який відправляв українок до Швейцарії для сексуальної експлуатації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

Справу іноземця, який відправляв українок в сексуальне рабство до Швейцарії, передали до суду

“Поліцейські спрямували до суду обвинувальний акт відносно іноземця, який відправляв українок до Швейцарії для сексуальної експлуатації”, — йдеться в повідомленні.

Так, закінчено досудове розслідування відносно громадянина Туреччини, який є організатором міжнародного каналу торгівлі людьми. Наразі фігурант перебуває під вартою в слідчому ізоляторі Маріуполя. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року під час профілактичних заходів “Мігрант” поліцейські затримали в Маріуполі зловмисника, який відправляв жінок для надання інтимних послуг закордон, до Швейцарії. Громадянин Туреччини вербував дівчат за допомогою месенджерів.

Нагадаємо, неповнолітню намагалися вивезти із Запоріжжя до Туреччини для надання секс-послуг.

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