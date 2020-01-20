Неповнолітню намагалися вивезти із Запоріжжя до Туреччини для надання секс-послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У аеропорту в Запорізькій області затримали жінку разом із неповнолітньою, яку намагалися вивезти до Туреччини для надання секс-послуг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Учора спільна міжвідомча група у складі оперативних співробітників Південного регіонального управління, представників Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури в Запорізькій області, в рамках досудового розслідування з кваліфікацією ч.2 ст.149 КК України, запобігли спробі вивезення громадянкою України неповнолітньої жительки Запоріжжя до Туреччини з метою подальшої сексуальної експлуатації. Їх зупинили у пункті пропуску "Запоріжжя-авіа" під час оформлення рейсу "Запоріжжя - Стамбул", - сказано у повідомленні.
Підозрювану особу затримано на місці події в порядку ст.208 КПК України та оголошено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 ККУ. Факт спроби перетину кордону України задокументовано. Вилучено паспортні документи затриманої та потерпілої, два авіаквитки та мобільний телефон підозрюваної.
З метою проведення подальших слідчих дій, обрання запобіжного заходу та оголошення підозри організаторку доставлено до СУ ГУНП в Запорізькій області.
Нагадаємо, Ізраїльська поліція викрила злочинне угруповання, підозрюване в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, яке, як стверджується, доставило десятки жінок з України до Ізраїлю для проституції.