В Ізраїлі викрили угруповання, яке вивозило українських жінок для секс-послуг - ЗМІ

"Так зване агентство Ibiza Escort очолював 41-річний чоловік з передмістя Тель-Авіва Гіватаїм, який був ідентифікований... як "Алеф Шин", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання з посиланням на дані місцевого телеканалу, "злочинне угруповання імовірно зв'язувалося з жінками, коли вони перебували в Україні, доставляло жінок до Ізраїлю для роботи повіями, влаштовувало їх умови життя в Ізраїлі і переправляло їх від клієнта до клієнта".

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Ізраїльтяни, як вказано, знаходили жінок за допомогою посередників в Україні, які надсилали відео і зображення жінок.

"Жінки, деяким з яких всього 18 років, були оголошені на веб-сайті Ibiza Escort, і їм платили близько 800-1500 шекелів (231-434 дол. США) на годину за їхні послуги. Близько 100 шекелів діставалося водієві, а решта рівно розподілялося між жінкою і агентством", - пише видання.

"Менеджери також наймали людей, які знали, як просувати сайт угруповання і отримувати якомога більше грошей від онлайн-реклами. За дуже короткий проміжок часу вони заробили мільйони", - сказав Цахі Тал з поліції Тель-Авіва.

В останні місяці "Алеф Шин", як повідомляється, заробив близько 11,6 млн шекелів (близько 3,38 млн доларів).

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"Злочинне угруповання також змушувало жінок з'являтися на рекламних листках, які були поширені по всьому місту, залучаючи велику кількість клієнтів", - пише видання.

Як зазначено, "детективи склали список жінок, яких привезли до Ізраїлю з метою проституції". "Потім під час спецоперації поліція орендувала готельні номери в Тель-Авіві, Герцлії і Нетанії і попросила одночасно відправити жінок в різні місця, щоб спробувати зібрати інформацію про керівників угруповання".

"Поліція, яка в основному говорила по-англійськи з жінками, організувала оплату за секс-роботу, зафіксувавши момент на прихованих камерах для використання як законних доказів", - пише видання.

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Після оплати детективи дзвонили іншим поліцейським під виглядом замовлення алкоголю в номер. У оприлюдненому місцевим телеканалом відео жінки-поліцейські входять в кімнату і представляються як поліція. Вони пояснюють жінкам, що ті не будуть покарані, тому що влада цікавиться тільки їхніми роботодавцями.

Потім слідчі, як зазначено, затримали керівників угруповання, виявивши повідомлення WhatsApp про торгівлю жінками.

Нагадаємо, у Рівному в 2018 році мали судити вербувальника жінок у секс-рабство до Ізраїлю.