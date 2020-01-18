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В Израиле разоблачили группировку, вывозившую украинских женщин для секс-услуг - СМИ

Киев • УНН

 • 35863 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Израильская полиция разоблачила преступную группировку, подозреваемую в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, которая, как утверждается, доставила десятки женщин из Украины в Израиль для проституции. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

В Израиле разоблачили группировку, вывозившую украинских женщин для секс-услуг - СМИ

"Так называемое агентство Ibiza Escort возглавлял 41-летний мужчина из пригорода Тель-Авива Гиватаим, который был идентифицирован... как "Алеф Шин", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание со ссылкой на данные местного телеканала, "преступная группировка вероятно связывалась с женщинами, когда они находились в Украине, доставляла женщин в Израиль для работы проститутками, устраивала их условия жизни в Израиле и переправляла их от клиента к клиенту".

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Израильтяне, как указано, находили женщин с помощью посредников в Украине, которые присылали видео и изображения женщин.

"Женщины, некоторым из которых всего 18 лет, были объявлены на веб-сайте Ibiza Escort, и им платили около 800–1500 шекелей (231–434 долл. США) в час за их услуги. Около 100 шекелей доставалось водителю, а остальное ровно распределялось между женщиной и агентством", - пишет издание.

"Менеджеры также нанимали людей, которые знали, как продвигать сайт группировки и получать как можно больше денег от онлайн-рекламы. За очень короткий промежуток времени они заработали миллионы", - сказал Цахи Тал из полиции Тель-Авива.

В последние месяцы "Алеф Шин", как сообщается, заработал около 11,6 млн шекелей (около 3,38 млн долларов).

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"Преступная группировка также заставляла женщин появляться на рекламных листках, которые были распространены по всему городу, привлекая множество клиентов", - пишет издание.

Как указано, "детективы составили список женщин, которых привезли в Израиль с целью проституции". "Затем в ходе спецоперации полиция арендовала гостиничные номера в Тель-Авиве, Герцлии и Нетании и попросила одновременно отправить женщин в разные места, чтобы попытаться собрать информацию о руководителях группировки".

"Полиция, в основном говорящая по-английски с женщинами, организовала оплату за секс-работу, зафиксировав момент на скрытых камерах для использования в качестве законных доказательств", - пишет издание.

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После оплаты детективы звонили другим полицейским под видом заказа алкоголя в номер. В обнародованном местным телеканалом видео женщины-полицейские входят в комнату и представляются как полиция. Они объясняют женщинам, что те не будут наказаны, потому что власти интересуются только их работодателями.

Затем следователи, как указано, задержали руководителей группировки, обнаружив сообщения WhatsApp о торговле женщинами.

Напомним, в Ровно в 2018 году должны были судить вербовщика женщин в секс-рабство в Израиль.

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