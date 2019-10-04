В Одесі затримали жінку, яка підозрюється у сутенерстві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В Одесі затримали 28-річну місцеву жительку, яка підшукувала жінок легкої поведінки, “рекламувала” їх серед обмеженого кола VIP-клієнтів та забезпечувала зустрічі в орендованій квартирі чи готельних номерах. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“Аби уникнути відповідальності, охочих скористатися послугами так званих „елітних“ секс-працівниць сутенерка підшукувала виключно за рекомендацією. Їх вона оцінювала у 400 доларів за годину, 50 % з яких забирала собі. Наразі поліцейські встановили 15 жінок віком від 18-ти до 25-ти років, завербованих правопорушницею”, — сказано у повідомленні.
Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання жінки правоохоронці вилучили мобільні телефони, які використовувались нею для зв’язку з клієнтами та дівчатами, блокноти з записами, гроші та інші речові докази злочинної діяльності.
На даний час в рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин злочину та осіб, які до нього причетні.
Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканку Хмельницької області, яка займалась сутенерством, при спробі продати жінку для надання сексуальних послуг.