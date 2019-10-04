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В Одессе задержали женщину, которая подозревается в сутенерстве

Киев • УНН

 • 13431 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Одессе задержали 28-летнюю местную жительницу, которая подыскивала женщин легкого поведения, “рекламировала” их среди ограниченного круга VIP-клиентов и обеспечивала встречи в арендованной квартире или гостиничных номерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

В Одессе задержали женщину, которая подозревается в сутенерстве

“Чтобы избежать ответственности, желающих воспользоваться услугами так называемых „элитных“ секс-работниц сутенерка подыскивала исключительно по рекомендации. Их она оценивала в 400 долларов за час, 50% из которых забирала себе. Сейчас полицейские установили 15 женщин в возрасте от 18-ти до 25-ти лет, завербованных правонарушительницей”, — говорится в сообщении.

Во время санкционированного обыска по месту жительства женщины правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые использовались ею для связи с клиентами и девушками, блокноты с записями, деньги и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

В настоящее время в рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, к нему причастны.

Напомним, правоохранители задержали жительницу Хмельницкой области, которая занималась сутенерством, при попытке продать женщину для оказания сексуальных услуг.

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