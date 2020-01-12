В Запоріжжі затримали чоловіка, який підозрюється у сутенерстві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. В Запоріжжі затримали чоловіка, який займався звідництвом з метою наживи та втягненням жінок в заняття проституцією. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.
“Під час досудового розслідування встановлено, що (чоловік 1973 року народження — ред.) розповсюджував номери мобільних телефонів в готелях та саунах міста Запоріжжя, за допомогою яких пропонував клієнтам вказаних закладів повій для надання останнім послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Крім цього, особисто здійснював охорону, супровід повій під час виїздів до клієнтів в сауни, готелі, орендовані квартири, отримував кошти, зароблені за кожну добу, шукав дівчат для роботи повіями”, — розповів тимчасово виконуючий обовязки начальника Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Ігор Смірнов.
Так, 11 січня правоохоронці задокументували факт звідництва.
“Фігурант за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень надав повію клієнту для отримання послуг сексуального характеру. У зловмисника були вилучені грошові кошти, робочі записи, мобільні телефонии”, — йдеться в повідомленні.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).
Нагадаємо, у Києві затримали двох жінок-сутенерок за організацію “пікантного бізнесу”.