В Запорожье задержали мужчину, который подозревается в сутенерстве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Запорожье задержали мужчину, который занимался сводничеством с целью наживы и вовлечением женщин в занятие проституцией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
“Во время досудебного расследования установлено, что (мужчина 1973 года рождения — ред.) распространял номера мобильных телефонов в гостиницах и саунах города Запорожье, с помощью которых предлагал клиентам указанных заведений проституток для предоставления последним услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. Кроме этого, лично осуществлял охрану, сопровождение проституток во время выездов к клиентам в сауны, гостиницы, съемные квартиры, получал средства, заработанные за каждые сутки, искал девушек для работы проститутками”, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Игорь Смирнов.
Так, 11 января правоохранители задокументировали факт сводничества.
“Фигурант за денежное вознаграждение в размере 1000 гривен предоставил проститутку клиенту для получения услуг сексуального характера. У злоумышленника были изъяты денежные средства, рабочие записи, мобильные телефонии”, — говорится в сообщении.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).
Напомним, в Киеве задержали двух женщин-сутенерок за организацию “пикантного бизнеса”.