Несовершеннолетнюю пытались вывезти из Запорожья в Турцию для предоставления секс-услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В аэропорту в Запорожской области задержали женщину вместе с несовершеннолетней, которую пытались вывезти в Турцию для оказания секс-услуг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Вчера совместная межведомственная группа в составе оперативных сотрудников Южного регионального управления, представителей Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следственного управления ГУНП в Запорожской области, под процессуальным руководством прокуратуры в Запорожской области, в рамках досудебного расследования с квалификацией ч.2 149 УК Украины, предотвратили попытку вывоза гражданкой Украины несовершеннолетней жительницы Запорожья в Турцию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Их остановили в пункте пропуска "Запорожье-авиа" при оформлении рейса "Запорожье - Стамбул", - говорится в сообщении.
Подозреваемое лицо задержано на месте происшествия в порядке ст.208 УПК Украины и объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.149 УК. Факт попытки пересечения границы Украины задокументирован. Изъято паспортные документы задержанной и потерпевшей, два авиабилета и мобильный телефон подозреваемой.
С целью проведения дальнейших следственных действий, избрание меры пресечения и объявление подозрения организатора доставлено в СУ ГУНП в Запорожской области.
Напомним, Израильская полиция разоблачила преступную группировку, подозреваемую в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, которое, как утверждается, доставило десятки женщин из Украины в Израиль для проституции.