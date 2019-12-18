Дело группы "клофелинщиков", в состав которой входила 15-летняя девушка, направили в суд

"За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №4 завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 4 лиц по факту совершения разбойного нападения на женщину. Следствием установлено, что группа лиц, среди которых была 15-летняя девушка, находясь в одном из ресторанов Днепровского района г. Киева, предложили посетительнице заведения алкогольный напиток, в который незаметно добавили сильнодействующее лекарственное вещество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как потерпевшая потеряла сознание, злоумышленники завладели ее имуществом и автомобилем.

"Сейчас обвинительный акт в отношении участников группы по ч. 3 ст. 289 УК Украины и ч.2 ст. 187 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, и разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) направлено в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - отмечают правоохранители.

Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. За совершенное им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве задержали клофелинщика, который ограбил на вокзале мужчину.