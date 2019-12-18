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Справу групи "клофелінщиків", до складу якої входила 15-річна дівчина, скерували до суду

Справу групи "клофелінщиків", до складу якої входила 15-річна дівчина, скерували до суду

Київ • УНН

 • 14613 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У столиці справу групи "клофелінщиків", до складу якої входила 15-річна дівчина, скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує УНН.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно 4 осіб за фактом вчинення розбійного нападу на жінку. Слідством встановлено, що група осіб, серед яких була 15-річна дівчина, перебуваючи в одному з ресторанів Дніпровського району м. Києва, запропонували відвідувачці закладу алкогольний напій, у який непомітно додали сильнодіючу лікарську речовину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після того, як потерпіла втратила свідомість, зловмисники заволоділи її майном та автомобілем.

"Наразі обвинувальний акт відносно учасників групи за ч. 3 ст. 289 КК України та ч.2 ст. 187 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілої, та розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті", - зазначають правоохоронці.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. За вчинене їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві затримали клофелінщика, який пограбував на вокзалі чоловіка.

Українські Національні Новини

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