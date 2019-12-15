У Києві затримали клофелінщика, який пограбував на вокзалі чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Києві затримали клофелінщика, який на Центральному залізничному вокзалі пограбував жителя Кривого Рогу. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікацій ГУНП у місті Києві.
Так, у ході відпрацювання території Центрального залізничного вокзалу співробітники кримінальної поліції помітили двох чоловіків, один із яких був без свідомості, а інший нишпорив у його кишенях. При появі правоохоронців підозрілий громадянин почав тікати, тож його одразу затримали. Іншого чоловіка з гострим отруєнням невідомою речовиною госпіталізували у лікарню.
Начальник слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Євген Баранюк розповів, що затриманим виявився 36-річний мешканець Сумської області:
"Ми встановили, що чоловік познайомився з потерпілим на вулиці та запропонував йому випити алкоголю у кафе, на що чоловік погодився. Під час спільного відпочинку чоловік підлив у напій нового знайомого сильнодіючий лікарський препарат, після чого останній втратив свідомість. Натомість, зловмисник скористався безпорадним станом жертви і забрав у нього ціні речі".
Наразі фігурантові оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Також поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.
Нагадаємо, у Києві затримали клофелінщика, який на Центральному залізничному вокзалі пограбував чоловіка, підсипавши йому в напій сильнодіючий лікарський засіб.