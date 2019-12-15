В Киеве задержали клофелинщика, который ограбил на вокзале мужчину

Так, в ходе отработки территории Центрального железнодорожного вокзала сотрудники криминальной полиции заметили двух мужчин, один из которых был без сознания, а другой шарил в его карманах. При появлении правоохранителей подозрительный гражданин начал убегать, поэтому его сразу задержали. Другого человека с острым отравлением неизвестным веществом госпитализировали в больницу.

Начальник следственного отделения отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Евгений Баранюк рассказал, что задержанным оказался 36-летний житель Сумской области:

"Мы установили, что мужчина познакомился с потерпевшим на улице и предложил ему выпить алкоголь в кафе, на что мужчина согласился. Во время совместного отдыха мужчина подлил в напиток нового знакомого сильнодействующий лекарственный препарат, после чего последний потерял сознание. Зато злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием жертвы и забрал у него цене вещи".

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Также полицейские проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Напомним, в Киеве задержали клофелинщика, который на Центральном железнодорожном вокзале ограбил мужчину, подсыпав ему в напиток сильнодействующий препарат.