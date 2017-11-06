Дело "2 мая" будут рассматривать в Николаеве

“Решение о перенаправлении дела принял Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел, в связи с тем, что в одесской апелляции не смогли сформировать судейскую коллегию, так как там не осталось судей, которые не изучали на разных этапах материалы дела” , - отметили в прокуратуре.

В общем материалы по делу “2 мая” составляют около 50 томов. Судейской коллегии Апелляционного суда г.Николаев необходимо время для ознакомления с делом, а поэтому пока неизвестно, когда именно начнется рассмотрение апелляционной жалобы государственного обвинения.

Отметим, что уголовное производство по делу “2 мая” не поступало в апелляционный суд Николаевской области. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь суда Ирина Пономаренко.

Напомним, прокуратура Одесской области обжаловала решение Черноморского суда относительно оправдательного приговора 19 фигурантам дела “2 мая” в части трагических событий, происходивших на Греческой площади.

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