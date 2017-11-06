Справу "2 травня" розглядатимуть у Миколаєві

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ОДЕСА-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Апеляційну скаргу прокуратури у “справі 2 травня” розглядатимуть у Миколаєві. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

“Рішення про перенаправлення справи прийняв Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, у зв’язку з тим, що в одеській апеляції не змогли сформувати суддівську колегію, так як там не залишилося суддів, які б не вивчали на різних етапах матеріали справи”, — зазначили у прокуратурі.

Загалом матеріали справи 2 травня складають близько 50 томів. Суддійській колегії Апеляційного суду м.Миколаїв необхідний час для ознайомлення справи, а тому поки невідомо, коли саме розпочнеться розгляд апеляційної скарги державного обвинувачення.

Зазначимо, що кримінальне провадження по “справі 2 травня” не надходило до апеляційного суду Миколаївської області. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар суду Ірина Пономаренко.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області оскаржила рішення Чорноморського суду щодо виправдального вироку 19 фігурантам у “справі 2 травня” у частині трагічних подій, що відбувалися на Грецькій площі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд визнав незаконним арешт колишнього фігуранта “справи 2 травня”.

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