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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 52844 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124441 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128180 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 153407 просмотра

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5 марта, 13:05 • 112733 просмотра

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"Дела Майдана": в центре Киева провели следственный эксперимент с участием свидетеля

"Дела Майдана": в центре Киева провели следственный эксперимент с участием свидетеля

Киев  •  УНН

 • 12497 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Киеве 24 декабря прокуроры Генеральной прокуратуры Украины провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане Независимости. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

"Прокуроры ГПУ 24 декабря 2019 года провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане Независимости в Киеве с целью подтверждения показаний других свидетелей относительно выстрелов в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились правоохранители", - говорится в сообщении.

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В ГПУ отметили, что процессуальное руководство в этом производстве осуществляет Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах, Генеральной прокуратуры Украины.

В связи с передачей следствия от Генеральной прокуратуры Украины в уполномоченные органы досудебного расследования (по закону прокуратура потеряла функцию следствия с 20 ноября 2019 года) определенные следственные действия в процессах по событиям на Майдане Независимости в Киеве в 2013-2014 годах проводят прокуроры ГПУ, сообщили в пресс-службе.

Ранее Рябошапка назвал количество следователей "дел Майдана" , которые готовы перейти к ГБР.

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