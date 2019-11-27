Рябошапка розповів про нові слідчі експерименти у "справах Майдану"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В рамках розслідування "справ Майдану" вирішується питання щодо проведення нових слідчих експериментів. Про це сьогодні заявив журналістам Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
"Мова йде про слідчі експерименти. Наразі ми вирішуємо питання про те, щоб ці слідчі експерименти проводити вже зараз, не відкладаючи…", - сказав генпрокурор, відповідаючи на питання щодо слідчих дій в рамках "справ Майдану".
З його слів, експерименти будуть проводитись у провадженнях, які "пов’язані безпосередньо з подіями на Майдані, власне із застосуванням насильства".
На питання журналіста про те, чи є ще незавершені провадження, він відповів, що "більшість проваджень незавершені".
"І більшість із тих слідчих експериментів, які ми зараз будемо робити, їх можна було зробити ще 5 років тому, тому що нічого особливо складного в цьому немає, ніякої процесуальної складності, і відтворити там обставини, коли були заподіяні тілесні ушкодження, умовно кажучи, на Майдані, де і кого, і як було побито – це можна було зробити ще 5 років тому, а не робити на 6 рік після цих подій", - додав очільник ГПУ.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України не передала Державному бюро розслідувань матеріали проваджень у справах Майдану.