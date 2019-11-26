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ДБР не отримала від Генпрокуратури справи Майдану – Труба

ДБР не отримала від Генпрокуратури справи Майдану – Труба

Київ • УНН

 • 12840 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України не передала Державному бюро розслідувань матеріали проваджень у справах Майдану. Про це у своєму каналі в Telegram написав голова ДБР Роман Труба, передає УНН.

“Хочу спростувати міф, що розслідування справ Майдану зупинено начебто через відсутність норми в законодавстві про переведення слідчих ГПУ до ДБР. Це не відповідає дійсності. ДБР поки нема що розслідувати — Генеральна прокуратура України фізично ще нам не передала матеріали проваджень. Наразі вони проводять інвентаризацію — там тисячі томів. По законодавству вони мають передати матеріали протягом трьох місяців — цей процес не залежить від ДБР”, — написав Роман Труба.

Він зазначив, що зі 114 кримінальних проваджень до ДБР переходить менше половини — близько 50.

“Сьогодні я призначив в.о. керівника підрозділу з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. Слідча група комунікує з представниками прокуратури: все працює злагоджено. Ми завжди говорили не про автоматичне переведення слідчих ГПУ, а про скорочену процедуру конкурсного відбору. Я лише за те, щоб розслідування завершили ті люди, які займалися ним всі роки, але водночас переконаний, що співбесіда з ними має відбутися.”, — написав Роман Труба.

Також голова ДБР додав, що він би хотів, щоб після шести років розслідування матеріали проваджень були скеровані до суду, а не передані до інших правоохоронних органів. Але за цього не відбулося, тому не потрібно звинувачувати ДБР в тому, що матеріали доведеться переглядати наново.

“Ми будемо викладатися на всі 100%, ми готові співпрацювати з адвокатами родин, слідчими ГПУ, з усіма громадянами, щоб по справам Майдану Україна отримала відповідь”, — додав Роман Труба.

Нагадаємо, в ГПУ запевнили, що слідство у 114 справах Майдану не зупинятиметься.

Також нагадаємо, з 20 листопада прокуратура втратила повноваженя розслідувати кримінальні провадження. Всі справи щодо злочинів проти активістів Революції Гідності мають бути передані до ДБР.

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