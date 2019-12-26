"Справи Майдану": у центрі Києва провели слідчий експеримент за участю свідка

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Києві 24 грудня прокурори Генеральної прокуратури України провели слідчий експеримент за участю свідка у кримінальному провадженні за фактами перешкоджання проведенню зборів та мітингів у листопаді 2013 — лютому 2014 року на Майдані Незалежності. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГПУ.