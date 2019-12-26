"Справи Майдану": у центрі Києва провели слідчий експеримент за участю свідка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Києві 24 грудня прокурори Генеральної прокуратури України провели слідчий експеримент за участю свідка у кримінальному провадженні за фактами перешкоджання проведенню зборів та мітингів у листопаді 2013 — лютому 2014 року на Майдані Незалежності. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГПУ.
"Прокурори ГПУ 24 грудня 2019 року провели слідчий експеримент за участю свідка у кримінальному провадженні за фактами перешкоджання проведенню зборів та мітингів у листопаді 2013 — лютому 2014 року на Майдані Незалежності в м. Києві з метою підтвердження показів інших свідків щодо пострілів в сторону готелю “Україна” з місця, де знаходились правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
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У ГПУ відзначили, що процесуальне керівництво у цьому провадженні здійснює Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 — 2014 роках, Генеральної прокуратури України.
У зв’язку з передачею слідства від Генеральної прокуратури України до уповноважених органів досудового розслідування (за законом прокуратура втратила функцію слідства з 20 листопада 2019 року) певні слідчі дії в провадженнях щодо подій на Майдані Незалежності в Києві в 2013-2014 роках проводять прокурори ГПУ, повідомили у пресслужбі.
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