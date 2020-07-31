Дела Майдана: двое киевских экс-милиционеров предстанут перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении.
Сообщается, что экс-правоохранителям инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, совершенное группой лиц, превышение власти или служебных полномочий сщтрудником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, и служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины).
"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. В ходе задержания к потерпевшему применили физическую силу, чем незаконно помешали проведению собрания. В дальнейшем бывшие милиционеры составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения", - отмечается в сообщении.
Также под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями ГБР завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего милиционера батальона милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, и предоставление заведомо ложных показаний, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).
"По данным следствия, 22 января 2014 бывший милиционер с целью препятствования проведению собраний и митингов на ул. Грушевского в г. Киеве и для искусственного создания доказательств совершения потерпевшим преступления, будучи допрошенным следователем в качестве свидетеля, предоставил заведомо ложные показания о том, что пострадавший якобы совершал противоправные действия, а именно участвовал в массовых беспорядках на ул. Грушевского в г. Киеве в январе 2014 года, что не соответствовало действительности", - отмечается в сообщении.
Напомним, 21 июля, завершилось досудебное расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" за незаконное воспрепятствование проведению митингов на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Одному из них сообщили о подозрении.