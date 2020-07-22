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Справи Майдану: завершено розслідування стосовно двох колишніх “беркутівців”

Справи Майдану: завершено розслідування стосовно двох колишніх “беркутівців”

Київ • УНН

 • 13428 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Вчора, 21 липня, завершилося досудове розслідування стосовно двох колишніх “беркутівців” за незаконне перешкоджання проведенню мітингів на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках. Одному з них повідомили про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"21 липня 2020 року завершено досудове розслідування стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві. Експравоохоронцям інкримінується незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене групою осіб, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалося насильством, та службове підроблення (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 30 листопада 2013 року "беркутівці" перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання експравоохоронці застосували до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодили організації та проведенню зборів. У подальшому міліціонери склали рапорти про затримання потерпілого, до яких внесли завідомо неправдиві відомості.

"22 липня 2020 року повідомили про підозру колишньому міліціонеру полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві у незаконному перешкоджанні проведенню зборів та мітингів, вчиненому групою осіб та службовому підробленні ( ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 366 ККУ)", - повідомили у пресслужбі.

За даними слідства, 30 листопада 2013 року колишній правоохоронець перешкоджав проведенню зборів на Майдані Незалежності в м. Києві та для штучного створення доказів нібито вчинення цього дня потерпілим адміністративних правопорушень, склав завідомо неправдиві офіційні документи. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, старшому слідчому з ГУНП в Київській області повідомлено про підозру за службове підроблення та незаконне затримання учасника Майдану у Києві у лютому 2014 року.

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