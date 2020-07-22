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Дела Майдана: завершено расследование в отношении двух бывших "беркутовцев"

Дела Майдана: завершено расследование в отношении двух бывших "беркутовцев"

Киев  •  УНН

 • 13428 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Вчера, 21 июля, завершилось досудебное расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" за незаконное воспрепятствование проведению митингов на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Одному из них сообщили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"21 июля 2020 года завершено досудебное расследование в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве. Экс-правоохранителям инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, совершенное группой лиц, превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, и служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 30 ноября 2013 года "беркутовцы" превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания экс-правоохранители применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем милиционеры составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения.

"22 июля 2020 года сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов, совершенном группой лиц и служебном подлоге (ч. 1 ст. 28, ст. 340 , ч. 1 ст. 366 УК)", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, 30 ноября 2013 года бывший правоохранитель препятствовал проведению собрания на Майдане Независимости в г. Киеве и для искусственного создания доказательств якобы совершения в этот день пострадавшим административных правонарушений, составил заведомо неправдивые официальные документы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, старшему следователю из ГУНП в Киевской области сообщено о подозрении в служебном подлоге и незаконном задержании участника Майдана в Киеве в феврале 2014 года.

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