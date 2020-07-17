Справи Майдану: підозру повідомили ще одному слідчому поліції

ukru
Ексклюзив
08:24 • 3543 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 55174 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 78247 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 160386 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 133100 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144299 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146153 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129022 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183069 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126204 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 99004 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 137798 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 118433 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 104846 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 105105 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 3528 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 55164 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 78244 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 71877 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 127447 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 102578 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103394 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121299 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 137976 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136121 перегляди
Актуальне
Справи Майдану: підозру повідомили ще одному слідчому поліції

Справи Майдану: підозру повідомили ще одному слідчому поліції

Київ • УНН

 • 12005 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Старшому слідчому з ГУНП в Київській області повідомлено про підозру за службове підроблення та незаконне затримання учасника Майдану у Києві у лютому 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за погодженням з Офісом Генерального прокурора, 17 липня 2020 року повідомили про підозру старшому слідчому СУ ГУ Нацполіції в Київській області, який на момент скоєння злочину обіймав посаду слідчого Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, 18 лютого 2014 року підозрюваний правоохоронець, "за відсутності будь-яких доказів вчинення масових заворушень, здійснив службове підроблення та незаконно затримав учасника акцій протесту за вчинення нібито ним масових заворушень в центральній частині міста Києва".

Таким чином, як вказано, слідчий Нацполіції підозрюється у вчиненні низки злочинів, а саме:

  • незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, вчиненому службовою особою ( ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України);
  • складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);
  • перевищені влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України);
  • завідомо незаконному затриманні, вчинене в інших особистих інтересах та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо вручення підозрюваному клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, у ДБР прозвітували щодо розслідування "справ Майдану" за червень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32