Справи Майдану: підозру повідомили ще одному слідчому поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Старшому слідчому з ГУНП в Київській області повідомлено про підозру за службове підроблення та незаконне затримання учасника Майдану у Києві у лютому 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за погодженням з Офісом Генерального прокурора, 17 липня 2020 року повідомили про підозру старшому слідчому СУ ГУ Нацполіції в Київській області, який на момент скоєння злочину обіймав посаду слідчого Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві", - йдеться у повідомленні.
За даними досудового розслідування, 18 лютого 2014 року підозрюваний правоохоронець, "за відсутності будь-яких доказів вчинення масових заворушень, здійснив службове підроблення та незаконно затримав учасника акцій протесту за вчинення нібито ним масових заворушень в центральній частині міста Києва".
Таким чином, як вказано, слідчий Нацполіції підозрюється у вчиненні низки злочинів, а саме:
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- незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, вчиненому службовою особою ( ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України);
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- складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);
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- перевищені влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України);
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- завідомо незаконному затриманні, вчинене в інших особистих інтересах та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України).
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Наразі вирішується питання щодо вручення підозрюваному клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Нагадаємо, у ДБР прозвітували щодо розслідування "справ Майдану" за червень.