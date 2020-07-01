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У ДБР прозвітували щодо розслідування "справ Майдану" за червень

У ДБР прозвітували щодо розслідування "справ Майдану" за червень

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Державне бюро розслідувань прозвітувало щодо ходу розслідування "справ Майдану" за минулий місяць. Згідно зі звітом, наразі у відомстві перебуває 76 кримінальних проваджень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"З метою відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, ДБР продовжує щомісячні звіти про "справи Майдану". Червень 2020 року. У провадженні спеціального слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань з розслідування "справ Майдану" станом на кінець червня 2020 року перебуває 76 кримінальних проваджень", — йдеться у повідомленні.

Так, у зверненні в.о. директора ДБР Олександр Соколов прозвітував перед родинами Героїв Небесної Сотні та громадськістю, що було зроблено бюро у червні.

Вказано, що у червні повідомлено про підозру восьми особам.

Нагадаємо, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут". Повідомлено про підозру ще одному колишньому міліціонеру "Беркуту" у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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