В ГБР отчитались касательно расследования "дел Майдана" за июнь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Государственное бюро расследований отчиталось о ходе расследования "дел Майдана" за прошлый месяц. Согласно отчету, в настоящее время в ведомстве находится 76 уголовных производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"С целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, ГБР продолжает ежемесячные отчеты о "делах Майдана". Июнь 2020 года. В производстве специального следственного подразделения Государственного бюро расследований по поводу расследования "дел Майдана" по состоянию на конец июня 2020 года находится 76 уголовных производств", - говорится в сообщении.
Так, в обращении и.о. директора ГБР Александр Соколов отчитался перед семьями Героев Небесной Сотни и общественностью, что было сделано бюро в июне.
Указано, что в июне сообщено о подозрении восьми лицам.
Напомним, завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут". Сообщено о подозрении еще одному бывшему милиционеру "Беркута" в совершении аналогичных уголовных правонарушений.