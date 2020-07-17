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Дела Майдана: подозрение сообщили еще одному следователю полиции

Дела Майдана: подозрение сообщили еще одному следователю полиции

Киев  •  УНН

 • 12005 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Старшему следователю из ГУНП в Киевской области сообщено о подозрении в служебном подлоге и незаконном задержании участника Майдана в Киеве в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, по согласованию с Офисом Генерального прокурора, 17 июля 2020 года сообщили о подозрении старшему следователю СУ ГУ Нацполиции в Киевской области, который в момент совершения преступления занимал должность следователя Святошинского РУ ГУ МВД Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования, 18 февраля 2014 года подозреваемый правоохранитель, "при отсутствии каких-либо доказательств совершения массовых беспорядков, совершил служебный подлог и незаконно задержал участника акций протеста за совершение якобы им массовых беспорядков в центральной части города Киева".

Таким образом, как указано, следователь Нацполиции подозревается в совершении ряда преступлений, а именно:

  • незаконном препятствовании организации и проведению собрания, совершенном должностным лицом (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины);
  • составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
  • превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);
  • заведомо незаконном задержании, совершенном в других личных интересах и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, в ГБР отчитались по расследованию "дел Майдана" за июнь.

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