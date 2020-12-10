Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей еще на два месяца

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71460 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 94489 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114989 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150125 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198502 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194769 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281965 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 331920 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157981 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143218 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей еще на два месяца

Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей еще на два месяца

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом на своей странице Facebook написал адвокат одной из подозреваемых Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, передает УНН.

"Антоненко под стражей до 7 февраля 2020 года", - написал Беспалый.

Также адвокат Дугарь Николай Ореховский рассказал журналисту УНН, что суд продлил срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко до 7 февраля и продлил срок действия дополнительных обязанностей возложеных на Дугарь до 7 ноября 2021 года.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.

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