Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей еще на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом на своей странице Facebook написал адвокат одной из подозреваемых Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, передает УНН.
"Антоненко под стражей до 7 февраля 2020 года", - написал Беспалый.
Также адвокат Дугарь Николай Ореховский рассказал журналисту УНН, что суд продлил срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко до 7 февраля и продлил срок действия дополнительных обязанностей возложеных на Дугарь до 7 ноября 2021 года.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.