Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою ще на два місяці

“Антоненко під вартою до 7 лютого 2020 року”, — написав Безпалий.

Також адвокат Дугарь Микола Ореховський розповів журналісту УНН, що суд продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Кузьменко до 7 лютого та продовжив строк дії додаткових обов’язків покладених на Дугарь до 7 листопада 2021 року.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.