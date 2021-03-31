Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.
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“Апелляционную жалобу защитника... оставить без удовлетворения, постановление Шевченковского суда от 23 марта которым Антоненко продлен содержания под стражей до 21 мая без изменений”, — сказала судья.
Что было раньше
Шевченковский районный суд Киева продлил арест Антоненко еще на два месяца.
Дополнение
20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.