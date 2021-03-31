Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Апеляційну скаргу захисника... залишити без задоволення, ухвалу Шевченківського суду від 23 березня якою Антоненку продовжено тримання під вартою до 21 травня без змін”, — сказала суддя.
Що було раніше
Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт Антоненку ще на два місяці.
Доповнення
20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.